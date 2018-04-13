Тюменских селян волнуют вопросы господдержки и улучшения жилищных условий

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Около 200 обращений от граждан поступило в адрес департамента агропромышленного комплекса Тюменской области в 2017 году. С начала 2018 года таких сообщений зарегистрировано более 80.

Об этом на заседании общественного совета при департаменте АПК Тюменской области сообщила главный специалист отдела кадровой и организационной работы департамента АПК области Инна Севрюгина.

По ее словам, 34% вопросов поступают от владельцев малых форм хозяйствования. Касаются они, в том числе, оказания мер государственной поддержки. Тюменцев волнуют проблемы низкой закупочной цены на молоко, которое заготавливают сельхозкооперативы.

Еще 27% обращений касаются оказания безвозмездной финансовой помощи на приобретение техники, оборудования, развитие животноводства, строительство теплиц. Также селян волнует возможность участия молодых семей, проживающих на селе, в мероприятиях по улучшению жилищных условий.

Участники заседания обсудили также итоги работы общественного совета в 2017 году. По словам заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова, общественной организации нельзя останавливаться на достигнутом, а продолжать активную работу.

"Отрасль АПК динамично развивается, большое количество вопросов постоянно возникает, будь то нормативно-правовое регулирование или рыночная ситуация. Общественный совет достаточно глубоко погружается в тему при возникновении вопросов, прорабатывает ее с депутатским корпусом, организуются круглые столы. Этот формат надо усиливать и активно вовлекать общественность, которая обеспокоена и ратует за отрасль АПК", - отметил Владимир Чейметов.

Он предложил и дальше представителям отраслей животноводства, растениеводства, предприятий переработки, которые входят в состав совета, инициировать и обсуждать вопросы и проблемы в сфере АПК.

Любовь Голышева