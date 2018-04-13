На Земле Франца-Иосифа на медведиц надели спутниковые ошейники

фото ИА "Метеовести"

Специалисты обездвижили двух самок белого медведя и надели на них ошейники со спутниковыми передатчиками в ходе экспедиции на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, проходящей при поддержке WWF России.

Задача ученых – изучение состояния белых медведей карско-баренцевоморской популяции. Эта работа является продолжением программы мониторинга белых медведей в западной части Земли Франца-Иосифа, начатой еще в 2010 году.

На снегоходах ученые обследовали почти всю пригодную для родовых берлог территорию, свободную от ледника, и обнаружили четыре берлоги. В двух из них еще находятся медведицы с медвежатами, а две были покинуты. Кроме того, в ходе исследований в бухтах острова на припайном льду специалисты отметили следы других медведиц с медвежатами, а также взрослых самцов и одиночных самок.

"Данные исследования впервые на острове проводятся в период выхода самок из родовых берлог. В связи с этим работы ведутся исходя из бережного отношения к животным в важное для семейных групп время. Поэтому вся деятельность экспедиционной группы, направленная на мечение самок, ведется лишь с учетом готовности медведиц с медвежатами к длительным переходам во льдах", - рассказал руководитель научной группы ИПЭЭ РАН Илья Мордвинцев.

Установленные ошейники уже начали передавать сигналы, что позволяет специалистам получать крайне ценную информацию в режиме реального времени.

"Для национального парка работы по мониторингу популяции белых медведей – один из приоритетов деятельности, – говорит заместитель директора по науке нацпарка "Русская Арктика" Иван Мизин. – Сведения о перемещениях белых медведей используют инспекторы для организации работ по предотвращению конфликтных ситуаций с хищниками, а также собранная информация пополняет банк данных парка по белому медведю. Отрадно, что по прошествии пяти лет на нашей территории вновь проводятся научные исследования белых медведей и эти работы поддержаны Баренц-отделением Всемирного фонда дикой природы".

Экспедиция на Земле Франца-Иосифа продлится до конца апреля. Специалисты планируют пометить передатчиками как минимум трех самок и в течение последующего года отследить их передвижения и мобильность. Такая информация будет использована и для оценки возможного процесса адаптации белых медведей к климатическим изменениям, сообщает пресс-служба национального парка Хибины.