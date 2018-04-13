Уникальные подледниковые соленые озера обнаружены в Арктике

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Более 400 подледниковых озер обнаружили ученые в Антарктиде и Гренландии.

В них вода в жидком состоянии находится под постоянным ледяным покровом толщиной от нескольких сотен до нескольких тысяч метров. Впервые такое озеро обнаружено в канадской Арктике.

Нашли его с помощью специальных радаров исследователи из Альбертского университета (Канада) и Института геофизики Техасского университета (США). При этом установлено, что вода в жидкой фазе находится при температуре примерно минус 10 градусов. Ориентировочная площадь двух подледниковых водоемов — 8 кв. км и 5 кв. км.

По результатам предварительных исследований ученые заключили, что соленость воды в озерах очень высока — в 4-5 раз выше, чем в море. Причина — в соленосных коренных породах, потому что ни с морем, ни с каким-либо другим источником воды озера не связаны. При этом именно повышенная концентрация солей позволяет воде в озерах оставаться в жидком состоянии даже при очень низких температурах.

По мнению исследователей, в новых озерах потенциально может существовать жизнь. Наиболее вероятные обитатели подводных водоемов — разнообразные микробы, считают ученые. Опыт подобных открытий уже есть — осенью 2016 года в подледном озере Восток в Антарктиде российские исследователи обнаружили живую бактерию, сообщает ИА "Метеовести".