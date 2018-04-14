Солнце снижает активность, метеозависимым людям станет легче

© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center

Число пятен на Солнце в марте достигло минимального значения с 2009 года, а снижение солнечной активности уже привело к заметному сокращению числа солнечных вспышек и магнитных бурь на Земле.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Это означает, что метеозависимые люди и их домашние питомцы, а также граждане, страдающие эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут испытывать значительно меньший дискомфорт.

"Частота и средняя мощность солнечных вспышек и магнитных бурь уже упали по сравнению с прошлым годом почти в два раза и продолжают снижаться. С большой вероятностью до конца 2018 года будут достигнуты минимальные уровни и для этих величин", — отмечают специалисты.