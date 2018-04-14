Тюменский "Транзит-экспресс" отметил юбилей

«Транзит-экспресс». Фото Тюменского регионального отделения "Российских студенческих отрядов"

15 лет исполнилось отряду проводников "Транзит-экспресс" Тюменского индустриального университета.

Как сообщает Тюменское региональное отделение "Российских студенческих отрядов", официально датой образования отряда считается 13 апреля 2003 года. В количестве 35 человек отряд впервые работал в составе межвузовского отряда проводников при поддержке Молодежной биржи труда. Бойцы отряда работали три месяца на маршрутах: Нижневартовск - Тюмень, Коротчаево - Тюмень, Коротчаево - Анапа, Тюмень - Москва.

А уже летом 2004 года 45 человек трудились на поездах направлений: Тюмень - Адлер, Тюмень - Новый Уренгой, Тюмень - Нижневартовск. Нередко вместе с тюменскими проводниками в южных и северных направлениях уезжали на свою целину вожатые и строительные отряды. Действующий на тот момент командир отряда Наталья Мальцева, благодаря кропотливой работе, стала инструктором поездных бригад. "Транзит-экспресс" являлся одним из самых стабильных отрядов ТюмГНГУ.

В 2015 году численность бойцов межвузовского студенческого отряда проводников перешагнула за отметку 200. На данный момент отряд является одним из самых старых отрядов проводников в Тюмени. За эти годы бойцы были участниками и победителями вузовских и областных мероприятий.