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"Тотальный диктант" напишут в космосе, в поездах и на колесе обозрения

13:41 14 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Акция "Тотальный диктант". Фото Почты России

В 1 тыс. 021 городе в 76 странах мира напишут Тотальный диктант 14 апреля. Главной площадкой акции станет Владивосток.Текст из нового романа "Дети мои" прочтет его автор Гузель Яхина. Он посвящен одному дню из жизни учителя немецкой словесности – жителя немецкой колонии на Волге.

В этом году российский космонавт Олег Артемьев второй раз присоединится к диктанту и напишет его на орбите. На высоте смогут проверить свою грамотность и пассажиры трех самолетов авиакомпании S7 Airlines.

Принять участие в Тотальном диктанте смогут пассажиры поездов и встречающие, которые окажутся на железнодорожных вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону 14 апреля.

Жителям Челябинска впервые предоставят возможность написать диктант на колесе обозрения. Второй раз диктант будут писать пассажиры троллейбуса, следующего по маршруту Алушта – Симферополь на высоте 752 метра, пишут "Вести.ру".

В Тюмени и области диктант напишут на 15 площадках. В их числе - исторический парк "Россия - моя история", Ишимский главпочтамт, Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих и другие площадки.

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Теги: Тотальный диктант

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