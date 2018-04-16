Для сдающих ЕГЭ по информатике эксперт проведет онлайн-консультацию

фото министерства образования и науки РФ

Онлайн-консультация для тех, кто планирует сдавать Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ, пройдет в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети "ВКонтакте" 17 апреля с 16 до 17 часов по московскому времени.

По информации пресс-службы Министерства образования и науки РФ, проведет онлайн-консультацию учитель информатики и математики школы № 1525 Москвы, учитель высшей квалификационной категории, старший эксперт предметной комиссии по проверке ЕГЭ по информатике по Москве Ольга Щеголькова.

Во время онлайн-консультации эксперт ответит на вопросы зрителей, а также расскажет, как лучше подойти к решению задания № 23, как оформить задачу 26, потратив меньше времени; стоит ли браться за задание 27, если не уверен в своих силах; на что нужно обратить внимание в задачах 24 и 25, чтобы не потерять баллы.