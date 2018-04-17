Участники ямальского бизнес-конкурса приедут на тренинг в Тюмень

фото Тюменского технопарка

Ямальцы в возрасте от 18 до 30 лет, а также индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц могут принять участие в конкурсе "Свое дело". Прием заявок уже начался. Призовой фонд конкурса составляет 10 млн рублей.

Конкурс проводится для повышения предпринимательской активности и вовлечения молодежи в предпринимательскую среду и осуществляется совместно департаментом экономики и департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО.

От кандидатов на участие в конкурсе, кроме официальных документов, потребуется эссе "Мой бизнес". Конкурсантов ждут три этапа: подготовительный - подача заявки на участие в конкурсе; образовательный - участие в тренинге "Молодой предприниматель" в Тюмени и этап защиты своего бизнес-проекта.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 21 мая, прием документов ведет Молодежный центр технологий занятости по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, ул. Зои Космодемьянской, 22. E-mail: mctz@bk.ru. Телефон 4-05-63, сообщает пресс-служба правительства Ямала.