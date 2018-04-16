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Встреча тюменских футболистов с курским клубом закончилась ничьей

10:27 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ФК "Тюмень"

Со счетом 0:0 завершилась встреча футбольного клуба "Тюмень" с курским "Авангардом" в рамках 33 тура первенства России среди команд Футбольной национальной лиги 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, стартовая половина встречи голов не принесла. Хотя совсем закрытой игру назвать было нельзя. Обе команды искали возможности для голевых моментов.

Активнее была "Тюмень". Сибиряки лучше комбинировали, больше владели мячом и чаще били по воротам. Самые опасные моменты были у Андреа Чуканова и Максима Лаука. Они били из пределов штрафной, но в створ не попали.

Хозяева же делали ставку на контратаки и стандарты. Но в защите тюменцы были надежны. Можно отметить Павла Маслова, который 14 апреля отметил 18-летие. Несмотря на столь юный возраст, тюменский воспитанник уже третий сезон играет за родной клуб в ФНЛ.

Второй тайм гораздо активнее начали хозяева. На первых минутах у курян было два неплохих момента, которые они упустили. При этом "Авангард" сделал три замены уже к исходу часа игры, а на 66 минуте произвел последнюю перестановку, выпустив на поле тюменского воспитанника Ильнура Альшина.

Владимир Маминов не спешил с корректировками состава. Лишь на 76 минуте он сделал первую замену, отправив в помощь атакующей линии Альберта Богатырева. Но остроты у ворот хозяев особенно не добавилось. Впрочем, и "Авангард", кроме давления, какой-то конкретики у ворот Станислава Бучнева создать не сумел. Итог – нулевая ничья.

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Теги: Курск , Тюмень , ФНЛ , футбол

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