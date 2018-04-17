Журналист ВГТРК расскажет тюменцам о социализме и капитализме

КонцептХаб. Открытые лекции, фото из группы проекта в социальной сети

О том, какой путь прошли социализм и капитализм, о достоинствах и недостатках каждого из них расскажет тюменцам журналист, телеведущий ВГТРК Константин Семин на очередной лекции проекта "КонцептХаб" 5 мая.

Спикер, помимо работы на федеральном канале, также ведет свой блог на YouTube - "Агитблог". Константин Семин окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, а затем и магистратуру факультета документалистики Нью-Йоркского университета, где его дипломная работа - фильм "Don’t Cry For Your Hair" - удостоилась специального приза на фестивале цифрового документального кино IIDF в Греции.

Начало - 5 мая в 14 часов. Вход свободный, нужна предварительная регистрация на лекцию, сообщают организаторы.

Дарья Казакова