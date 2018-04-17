Студенты ТИУ выиграли грант на поездку в Копенгаген

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Студенты Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета выиграли грант на поездку в Копенгаген на Международную ежегодную конференцию и выставку с 11 по 17 июня.

Таков итог выступления тюменских студентов на восьмой Международной геолого-геофизической конференции и выставке "Санкт-Петербург-2018. Инновации в геонауках – время открытий". Мероприятие прошло под эгидой Европейской ассоциации геоученых и инженеров EAGE.

Студент ИГиН Андрей Подшивалов представил доклад "Повышение эффективности проведения ГРП путем учета направления трещин", а будущий геолог Ярослав Трубин выступил на тему "Породообразующее значение Coniconhia для нефтегазоносных доманикитовых отложений Пермского края". Кроме того, молодые ученые посетили курсы по сейсморазведке, геонавигации и подсчету трудноизвлекаемых запасов от руководителей компаний и приняли участие в студенческой программе, в рамках которой состоялась интеллектуальная игра Petro-Quiz на английском языке.

"Собрав команду из трех человек, нам удалось в тяжелейшей и упорной борьбе вырвать победу в последнем раунде у студентов других вузов, это было просто невероятно, – рассказал Андрей Подшивалов. — В качестве приза мы получили гранты на поездку в Копенгаген на Международную ежегодную конференцию и выставку, которые пройдут с 11 по 17 июня. Отрадно, что теперь наша команда вошла в сборную России и мы будем бороться за победу на международном турнире".

Всего в конференции приняли участие более 600 делегатов: крупные ученые, ведущие специалисты и инженеры со всего мира, а также руководители ведущих российских и международных компаний энергетического и горнорудного сектора, сообщает пресс-служба ТИУ.