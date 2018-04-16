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Победители творческих конкурсов Почты России поедут в Артек

11:32 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Победители творческих конкурсов Почты России поедут в Артек. Фото пресс-службы Почты России

Три творческих детских конкурса объявили Международный детский центр "Артек" и Почта России. Победители получат путевки в Артек на смены в течение 2018 года. К участию приглашают детей от 11 до 17 лет включительно. 

Конкурс писем-сочинений "Почта, я хочу в Артек" проводится с 16 апреля по 18 июня. На конкурс принимают рукописные творческие работы, отправленные по почте на адрес центрального офиса Почты России: 131000, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 37, ФГУП "Почта России" с обязательной пометкой на конверте "На конкурс "Почта, я хочу в "Артек".

Конкурс творческих работ "ПостОпочте" проводится с 16 апреля по 18 июня. К рассмотрению принимают творческие работы, размещенные участником в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна в обязательном порядке содержать хэштег #постопочте. Прием и оценка работ участников конкурса проводится в трех конкурсных номинациях: "О Почте с любовью", "POSTер", "ПочтоВидение".

- Номинация "О Почте с любовью" - номинация текстовых работ. В номинации принимаются текстовые сообщения (посты) с рассказами конкурсанта о роли почты в его жизни, о почтовых продуктах и услугах, которыми пользуется конкурсант, о работниках Почты России, с которыми он знаком лично или общается при посещении отделений почтовой связи и т.д. Формат и стилистика подачи текстового сообщения (поста) определяется конкурсантом.

- Номинация "POSTер" - номинация иллюстрированных работ. В номинации принимают художественно оформленные плакаты о почте, ее роли в жизни общества вообще и жизни подрастающего поколения в частности. Работы могут носить как рекламный, так и декоративный характер. Формат и стилистика подачи работы определяется конкурсантом. Размещается фотоснимок работы.

- Номинация "ПочтоВидение" - номинация работ в стилистике любительского видео. В номинации принимают работы, содержащие вокальное выступление конкурсанта с известной широкой аудитории песней на почтовую тематику (с упоминанием почтовых профессий, продуктов, услуг, процессов). Конкурсант вправе дать собственную версию песни, а также оформления конкурсной работы. Размещается полная версия работы.

Конкурс "Одна Почта – одна страна!" стартует 16 апреля 2018 года и продлится до 10 декабря 2018 года. Каждый месяц в конкурсе будут разыгрываться от 5 до 9 бесплатных путевок в Артек. На рассмотрение будут принимать творческие фотоработы, отражающие роль почты в жизни России. Работы могут носить репортажный, рекламный, декоративный характер. Формат и стилистика подачи работы определяется конкурсантом. Размещается фотоснимок, либо несколько фотоснимков, сделанных автором. Участвуют работы, размещенные участником в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна обязательно содержать хэштег #однапочтаоднастрана.

Победители конкурсов в Артеке будут участвовать в новом большом проекте Почты России "Дверь синего цвета", направленном на популяризацию почтовых профессий и профориентацию подрастающего поколения. На базе Артека Почта России организует первую и единственную в мире на сегодняшний день действующую детскую почту для обмена почтовыми отправлениями между 9 лагерями Артека. Детская почта будет иметь формат деловой игры, в которой победители творческих конкурсов, обладатели призовых путевок будут играть роль особых артековских почтальонов – почтовых комиссаров.

"Сотрудничество Артека с Почтой России ширится из года в год, - подчеркнул директор Международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак. – Почтовая тематика пользуется огромной популярностью у юных артековцев. Поэтому мы уверены, что новая идея Почты России – организовать единственную в мире детскую почту – именно в Артеке не только привлечет множество участников, но и будет способствовать сохранению традиций эпистолярного жанра, привлечению внимания подрастающего поколения к ценностям родного языка, истории и культуре".

Почта России, со своей стороны, выражает заинтересованность в привлечении молодежи. Воспитание будущих профессионалов почтового дела нужно начинать со школы. Теперь талантливые и творческие ребята со всей страны смогут при поддержке Почты России не только присоединиться к дружной семье артековцев и посетить этот знаменитый лагерь, но и попробовать себя в самых популярных почтовых профессиях и в будущем стать настоящими почтовиками. Тематическая программа "Дверь синего цвета", разработанная Артеком и Почтой России, позволит поддерживать интерес ребят к почтовому делу и после возвращения домой.

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Теги: Артек , Почта России

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