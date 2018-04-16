Молодые тобольские семьи получили сертификаты на жилье

фото ИА "Тюменская линия"

40 молодых тобольских семей получили жилищные сертификаты, благодаря которым они смогут перебраться в собственные квартиры или построить свой дом.

Одними из этих счасливчиков стали супруги Раутцеп. Они рассказали, что ждали этого момента более семи лет.

Председатель комитета по жилью администрации Тобольска Ольга Бангерт напомнила, что подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" действует с 2006 года. За это время жилищными сертификатами воспользовались 1 тыс. 186 семей, сообщают в администрации города.

Соб.инф.