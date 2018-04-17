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Выставка "Благовест" откроется в музее имени Словцова

08:48 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Выставка "Благовест" откроется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 17 апреля в 11 часов. 

По информации организаторов, в экспозиции выставки представлена часть коллекции "Металл" и фотографии храмов Тюмени конца ХIХ – начала ХХ века из фондов музейного комплекса.

Посетители выставки смогут познакомиться с уникальными церковными колоколами и коллекцией поддужных колокольчиков, изготовленными в разных городах России. В том числе представлен бронзовый колокол размером 110 х 97 см, отлитый в начале ХХ века на тюменском заводе "Торговый дом Гилева П. И. сыновья". Напомним, в 1807 году в Тюмени был основан завод по выпуску церковных колоколов.

Продукция Гилевых была востребована, благодаря качеству и изящности изготовления. Хозяева давали полную гарантию музыкального звука колоколов (малиновый звон), подбирали колокола в тон для церквей. Согласно рекламе тех лет, "колокола отливаются из лучшей в мире уральской штыковой меди весом от 10 фунтов до 1000 пудов и более" (от 4 кг до 16 тысяч кг).

 Выставка будет работать до 27 апреля. 

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Теги: выставка , дом Гилевых , колокола , музей Словцова

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