Выставка "Благовест" откроется в музее имени Словцова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Выставка "Благовест" откроется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 17 апреля в 11 часов.

По информации организаторов, в экспозиции выставки представлена часть коллекции "Металл" и фотографии храмов Тюмени конца ХIХ – начала ХХ века из фондов музейного комплекса.

Посетители выставки смогут познакомиться с уникальными церковными колоколами и коллекцией поддужных колокольчиков, изготовленными в разных городах России. В том числе представлен бронзовый колокол размером 110 х 97 см, отлитый в начале ХХ века на тюменском заводе "Торговый дом Гилева П. И. сыновья". Напомним, в 1807 году в Тюмени был основан завод по выпуску церковных колоколов.

Продукция Гилевых была востребована, благодаря качеству и изящности изготовления. Хозяева давали полную гарантию музыкального звука колоколов (малиновый звон), подбирали колокола в тон для церквей. Согласно рекламе тех лет, "колокола отливаются из лучшей в мире уральской штыковой меди весом от 10 фунтов до 1000 пудов и более" (от 4 кг до 16 тысяч кг).

Выставка будет работать до 27 апреля.