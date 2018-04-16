Терминал "Крымская волна" в Симферополе встретил первых пассажиров

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Терминал "Крымская волна" начал обслуживание пассажиров аэропорта Симферополь. Первый рейс авиакомпании NordWind прибыл в Крым из Москвы.

Терминал расположен в 14 километрах от Симферополя. 15 апреля терминал и все служебно-технические здания получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Росавиации.

Новый аэровокзальный комплекс — крупнейший на юге России. Кроме того, это самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 млрд рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства.

Терминал площадью 78 тыс. кв. метров сможет обслуживать 3,65 тыс. пассажиров в час и 6,5 млн в год.

Первыми пассажирами, которых встретили в новом здании аэропорта, стали Светлана Коврижина с дочкой Агатой, передает РИА Новости. Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин вручил им сертификат на бесплатный перелет по маршруту Симферополь - Москва - Симферополь.

Николай Ступников