Названы победители конкурса по истории российского предпринимательства

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Студент четвертого курса Института государства и права ТюмГУ Дмитрий Старовойтов и магистрант Института психологии и педагогики ТюмГУ Мария Соснина признаны победителями регионального этапа IV Всероссийской олимпиады для студентов и аспирантов "История Российского предпринимательства".

По информации пресс-службы вуза, они набрали по 78 зачетных баллов из 100 возможных. Всего в региональном этапе участвовали 150 человек.

Успех Дмитрия Старовойтова был ожидаем. В 2017 году на аналогичной олимпиаде он занял первое место по России. "Участие в данной олимпиаде несет много положительного, – делится Дмитрий Старовойтов. – Это и социальное общение со многими новыми творчески интересными людьми, и новые компетенции от общения с успешными профессионалами, а победа – это еще и общественное признание".

В перспективе чемпион планирует развиваться в сфере коммерции и уверен, что "знание истории предпринимательства позволит учитывать уроки прошлого и эффективнее строить бизнес".

Добавим, олимпиада по истории российского предпринимательства – совместный проект Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Российского исторического общества. Олимпиада проводится четвертый год в рамках проекта "История российского предпринимательства" и Всероссийской акции "100 великих предпринимателей и меценатов России".