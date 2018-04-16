up

16.04.2018 понедельник

USD 61,4311

EUR 75,7507

В Тюмени -1..-3 С 2 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Названы победители конкурса по истории российского предпринимательства

15:10 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото historybiz.ru

Студент четвертого курса Института государства и права ТюмГУ Дмитрий Старовойтов и магистрант Института психологии и педагогики ТюмГУ Мария Соснина признаны победителями регионального этапа IV Всероссийской олимпиады для студентов и аспирантов "История Российского предпринимательства".

По информации пресс-службы вуза, они набрали по 78 зачетных баллов из 100 возможных. Всего в региональном этапе участвовали 150 человек.

Успех Дмитрия Старовойтова был ожидаем. В 2017 году на аналогичной олимпиаде он занял первое место по России. "Участие в данной олимпиаде несет много положительного, – делится Дмитрий Старовойтов. – Это и социальное общение со многими новыми творчески интересными людьми, и новые компетенции от общения с успешными профессионалами, а победа – это еще и общественное признание".

В перспективе чемпион планирует развиваться в сфере коммерции и уверен, что "знание истории предпринимательства позволит учитывать уроки прошлого и эффективнее строить бизнес".

Добавим, олимпиада по истории российского предпринимательства – совместный проект Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Российского исторического общества. Олимпиада проводится четвертый год в рамках проекта "История российского предпринимательства" и Всероссийской акции "100 великих предпринимателей и меценатов России". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: олимпиада , предпринимательство , ТюмГУ

Последние новости

15:21 Жители Демьянки получат высокоскоростной Интернет
15:10 Названы победители конкурса по истории российского предпринимательства
15:00 В Миассе на посетительницу торгового центра рухнул подвесной потолок
14:49 Минтруд наградит лучшие организации за трудоустройство инвалидов
14:38 Бизнесменам предлагают поучаствовать в организации Шарохинского фестиваля
14:27 Терминал "Крымская волна" в Симферополе встретил первых пассажиров
14:16 Тридцать газовых баллонов вынесли из горящего склада под Тюменью
14:05 Житель Абатского района перевел мошенникам более двухсот тысяч рублей
13:54 Тюменские парки ждет противоклещевая обработка
13:43 Подросток пострадал в дорожной аварии на Ямале
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

У тюменских скалолазов - олимпийский потенциал, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев встретился с новым директором "РН-Уватнефтегаз"

Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период

Политика

Среди пострадавших после ударов по Сирии россиян нет

Глава Югры Наталья Комарова работает в составе российской делегации в Сирии

Двое тюменцев стали наставниками в проекте "ПолитСтартап"

Экономика

Упоровские аграрии привезли с ганноверской выставки новую технику

Тюменский бензин будут поставлять в Павлодар

Завод "Стеклотех" укрепил позиции на рынке Удмуртии

Общество

Жители Демьянки получат высокоскоростной Интернет

Названы победители конкурса по истории российского предпринимательства

Минтруд наградит лучшие организации за трудоустройство инвалидов

Спорт

Тюменские дзюдоисты завоевали для сборной России золото и серебро 

Тюменец Артем Антошкин оформил хет-трик на чемпионате России по мини-футболу

Тобольские студенты массово сдают нормы ГТО

Происшествия

В Миассе на посетительницу торгового центра рухнул подвесной потолок

Тридцать газовых баллонов вынесли из горящего склада под Тюменью

Житель Абатского района перевел мошенникам более двухсот тысяч рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+