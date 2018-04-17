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Юные тюменцы отправятся на первый чемпионат России по креативной математике

09:21 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Пять юных студентов тюменской школы "Команда будущего" примут участие в первом чемпионате России по креативной математике IMaths, который будет проходить  в московском инновационном центре Сколково 29 апреля.

На соревнование приедут представители из 20 городов России, в их числе – пять тюменцев в возрасте от 5 до 7 лет. Уже сейчас ребята активно готовятся к чемпионату: с ними проводят дополнительные бесплатные занятия, дают материалы для изучения и повторения на дом.

Как рассказала руководитель интеллектуального клуба "Команда будущего" Маргарита Давиденко, на чемпионате детям будут давать задания, например, по переводу валют, по определению точного времени с помощью стрелок на часах. Родители также активно вовлечены в процесс подготовки.

Юные математики смогут не только посоревноваться, но и соприкоснуться с российской "кремниевой долиной". Кроме того, все участники чемпионата России получат именные сертификаты Сколково.

Сопровождать ребят и Маргариту Давиденко на российский чемпионат будет педагог, модератор программы IMaths Юлия Кочергина. Для педагогов и руководителей в рамках мероприятия состоится обучающая встреча с директором Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяной Безруких.

Марьяна Безруких - ученый-физиолог, психолог, доктор биологических наук, профессор, академик РАО, лауреат премии президента РФ в области образования. Она написала и издала более 250 научных работ, включая монографии и учебники по возрастной физиологии, программы для вузов и школ. В рамках семинара будут затронуты темы наставничества, детско-родительских отношений.

"Мы обсудим с экспертом важные моменты, которых стараемся придерживаться в нашем клубе, выстраивая взаимоотношения между родителями и детьми, детьми и педагогами, педагогами и родителями. Ведь за каждым успешным ребенком стоят его семья и педагоги-наставники. Нам важно понимать, как правильно выстроить эту культуру общения в современных реалиях", - отметила Маргарита Давиденко.

Мероприятия чемпионата будут проходить в инновационном центре Сколково – это строящийся современный научно‑технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. На специально отведенной территории создаются особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий.

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Теги: дети , математика , образование , Сколково

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