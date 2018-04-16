Тридцать газовых баллонов вынесли из горящего склада под Тюменью

фото МЧС по Тюменской области

Склад площадью 1 тыс. 250 метров загорелся на ул. Производственной, 30 в Тюмени в ночь с 14 на 15 апреля. Пострадавших нет. Огнем уничтожено все помещение.

По информации пресс-службы МЧС России по Тюменской области, спасателям удалось вовремя вынести из помещения 30 газовых баллонов. Локализовать возгорание удалось спустя час. В ликвидации участвовали 47 пожарных на 17 спецмашинах.

Предварительная причина пожара - самовозгорание или неосторожное обращение с огнем.