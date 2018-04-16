up

16.04.2018 понедельник

USD 61,4311

EUR 75,7507

В Тюмени -1..-3 С 2 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Тридцать газовых баллонов вынесли из горящего склада под Тюменью

14:16 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото МЧС по Тюменской области

Склад площадью 1 тыс. 250 метров загорелся на ул. Производственной, 30 в Тюмени    в ночь с 14 на 15 апреля. Пострадавших нет. Огнем уничтожено все помещение. 

По информации пресс-службы МЧС России по Тюменской области, спасателям удалось вовремя вынести из помещения 30 газовых баллонов. Локализовать возгорание удалось спустя час. В ликвидации участвовали 47 пожарных на 17 спецмашинах. 

Предварительная причина пожара  - самовозгорание или неосторожное обращение с огнем.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: пожар , склад , Тюмень

Последние новости

15:21 Жители Демьянки получат высокоскоростной Интернет
15:10 Названы победители конкурса по истории российского предпринимательства
15:00 В Миассе на посетительницу торгового центра рухнул подвесной потолок
14:49 Минтруд наградит лучшие организации за трудоустройство инвалидов
14:38 Бизнесменам предлагают поучаствовать в организации Шарохинского фестиваля
14:27 Терминал "Крымская волна" в Симферополе встретил первых пассажиров
14:16 Тридцать газовых баллонов вынесли из горящего склада под Тюменью
14:05 Житель Абатского района перевел мошенникам более двухсот тысяч рублей
13:54 Тюменские парки ждет противоклещевая обработка
13:43 Подросток пострадал в дорожной аварии на Ямале
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

У тюменских скалолазов - олимпийский потенциал, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев встретился с новым директором "РН-Уватнефтегаз"

Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период

Политика

Среди пострадавших после ударов по Сирии россиян нет

Глава Югры Наталья Комарова работает в составе российской делегации в Сирии

Двое тюменцев стали наставниками в проекте "ПолитСтартап"

Экономика

Упоровские аграрии привезли с ганноверской выставки новую технику

Тюменский бензин будут поставлять в Павлодар

Завод "Стеклотех" укрепил позиции на рынке Удмуртии

Общество

Жители Демьянки получат высокоскоростной Интернет

Названы победители конкурса по истории российского предпринимательства

Минтруд наградит лучшие организации за трудоустройство инвалидов

Спорт

Тюменские дзюдоисты завоевали для сборной России золото и серебро 

Тюменец Артем Антошкин оформил хет-трик на чемпионате России по мини-футболу

Тобольские студенты массово сдают нормы ГТО

Происшествия

В Миассе на посетительницу торгового центра рухнул подвесной потолок

Тридцать газовых баллонов вынесли из горящего склада под Тюменью

Житель Абатского района перевел мошенникам более двухсот тысяч рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+