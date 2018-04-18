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Кроссфит для культуры состоится в музее Словцова

08:05 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Первый профессиональный форум специалистов сферы культуры и искусства начнется в Тюмени в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 20 апреля в 9 часов.

Работа форума пройдет в четырех направлениях, среди них секции "Культурно-досуговые учреждения", "Библиотека", "Учреждения дополнительного образования" и "Театр". В программе форума запланированы мастер-классы, семинары-практикумы, лекции от ведущих специалистов сферы культуры и искусства и многое другое.

В рамках работы секции "Культурно-досуговые учреждения" пройдет дискуссия  "Работа с целевой аудиторией учреждения культуры" и мастер-класс "Партнерство и спонсорство событий в современных условиях" директора компании SponsorConsalting, члена Европейской спонсорской ассоциации Евгении Мальцевой.

В секции "Библиотека" состоятся дискуссии-обзоры "Библиотека и НКО: движение навстречу" и "Третий сектор: взаимодействие+развитие = успех", а также библиотеки и НКО проведут совместную работу над проектами.

Программа секции "Учреждения дополнительного образования" пройдет на тему "Дополнительное образование – Опыт. Проблемы. Перспективы". Дополнит работу секции семинар-практикум под названием "Стрессоустойчивость" кандидата психологических наук, доцента института психологии и педагогики ТюмГУ Ольги Мальцевой.

Кроме того, в данной секции будет работать диалоговая площадка "Дополнительное образование в современном контексте: векторы развития", экспертами в этой области выступят директор школы искусств им. В. В. Знаменского Марианна Алехина, директор регионального учебно-методического центра развития системы дополнительного образования детей Ольга Чувашова и заместитель директора школы искусств "Гармония" Светлана Чехова.

Секция "Театр" будет работать в формате лекций, которые проведут начальник отдела маркетинга Челябинского молодежного театра Никита Плеханов и театровед, театральный критик Александрина Шаклеева из Омска. Они расскажут слушателям о поиске новых форм взаимодействия театра и зрителя и инновационных способах коммуникации со зрителями.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

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Теги: искусство , культура , форум

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