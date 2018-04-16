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Больше пятидесяти водителей и кондукторов остались без работы из-за жалоб тюменцев

17:10 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы администрации Тюмени

Более 16,5 тыс. обращений поступило на горячую линию Тюменьгортранса в 2017 году. По итогам рассмотрения жалоб тюменцев были уволены 51 водителей и кондукторов, 324 человека получили выговоры и были депремированы.

Специалисты провели 4 тыс. 967 проверок работы автобусов на линии, в том числе 2 тыс. 614 проверок на автобусах большого класса и 2 тыс. 353 проверки на автобусах малого класса. По результатам линейного контроля выявлено 306 нарушений договорных отношений. Наиболее распространенными нарушениями стали необъявление остановочных пунктов (138), отклонение от установленной схемы движения (85), нарушение использования терминалов АСОП (81).

Лучшими перевозчиками по обеспечению безопасности пассажиров в 2017 году стали АО "ТПАТП № 1", АО "ТПАТП № 2" и ООО "АвтоСевер", в числе худших – ООО "Автолинии", ООО "Авто-Люкс" и ИП Шулепов С. М., сообщают в пресс-службе администрации Тюмени.

Соб.инф.

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Теги: общественный транспорт

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