Автозимники в Югре закроются 17 апреля

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Дорожники Ханты-Мансийского автономного округа сообщили о переносе срока закрытия региональных зимников с 16 на 17 апреля. По этой причине будет прекращено движение по участку Азовы – граница Ямала зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги.

На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги для полноприводного транспорта обеспечен проезд на участке Лабытнанги – Мужи – поворот на поселок Горки. С 8 до 20 часов 16 апреля. Там разрешено движение для автомобилей массой до 3,5 тонн, с 20 до 8 часов - для транспорта массой до 30 тонн.

Участок Поворот на поселок Горки – Азовы – граница ЯНАО закрыт.

"На закрытом участке ведут восстановительные работы после метели. Техника занята расчисткой проезжей части и укаткой полотна зимника", - отметили в подрядной организации, занятой обслуживанием зимника.

Зимник Салехард – Надым открыт для проезда всех типов автомобилей. Сезонная трасса работает в следующем режиме: с 8 до 20 часов разрешен проезд для транспорта массой до 3,5 тонн, с 20 до 8 часов – для автомобилей массой до 30 тонн.

Дорога Уренгой – Красноселькуп открыта с 8 до 20 часов для проезда полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн, с 20 до 8 часов разрешен проезд всех типов транспорта массой до 30 тонн.

Проезд по зимнику Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале обеспечено для всех видов транспорта массой до 20 тонн. Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Напомним, в прошлом году все зимние автодороги регионального значения закрылись в ночь с 30 апреля на 1 мая в связи с окончанием зимнего сезона.