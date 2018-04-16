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В Тюменской области выберут педагога года

18:05 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото департамента образования и науки Тюменской области

25 учителей, 22 воспитателя, 12 мастеров производственного обучения и семь педагогов-психологов примут участие в региональном туре "Педагог года". Торжественная церемония открытия состоялась в музее им. И. Я. Словцова 16 апреля.

Финалисты – победители муниципальных туров, которые преодолели заочный областной этап в виде написания эссе и создания собственного сайта.

"Годы учебы – важнейший этап в жизни ребенка, когда он получает новые знания, формирует свой характер, определяет главные жизненные ориентиры. Каждый день более 17 тысяч педагогов нашего края вкладывают свою душу и силы в воспитание молодого поколения тюменцев, раскрывают таланты и способности своих учеников, помогают им вырасти достойными людьми, - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в видеообращении к участникам конкурса. - Педагогов тюменского региона всегда отличала ответственность, целеустремленность, открытость лучшим практикам современности и высокий уровень мастерства".

Глава региона отметил, что в конкурсе "Педагог года" важна не только победа, но и обмен опытом, который позитивно влияет на качество образовательного процесса. На это же направлены туры по региону, в которые поедут победители, чтобы поделиться своими историями и авторскими педагогическими находками.

Добавим, что в 2018 году конкурс выявит не только яркие педагогические таланты, но и покажет новые тенденции: интерактивность форм обучения и расширение границ уроков. Занятия с дошколятами, школьниками и студентами пройдут в разных городских пространствах: в музеях, историческом парке, интерьерном центре "Орион", симуляционном центре Тюменского медицинского колледжа.

В рамках конкурса в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм впервые пройдет интерактивный педагогический квест, поучаствовать в котором смогут болельщики конкурсантов.

Торжественная церемония закрытия конкурса начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 20 апреля в 15 часов, сообщает департамент образования и науки Тюменской области. 

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Теги: Владимир Якушев , конкурс , педагоги

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