Тюменские спасатели перешли в режим повышенной готовности

фото МЧС по Тюменской области

Масштабные всероссийские учения по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров начались в Тюменской области 17 апреля.

Как сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России, учения пройдут в течение трех дней.

Первый день посвящен штабной работе – приведение в готовность всех подразделений системы РСЧС в муниципалитетах, субъектах и на федеральном уровне.

Во второй день участники учения проведут практические мероприятия по ликвидации ЧС, связанных с паводками. Это, в первую очередь, проведение мониторинга сложившейся обстановки, проведение превентивных мероприятий по созданию и укреплению дамб, развертывание пунктов временного размещения для эвакуируемого населения, проведение работ по спасению людей, оказавшихся в подтопленных районах с применением авиации и маломерных судов, организация откачки воды с подтопленных домов.

На третий день учения начнется ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами.

В тех муниципальных образованиях, где существует угроза паводка и подтоплений, а также природных пожаров местные власти и подразделения МЧС в ходе тренировки отработают комплекс мер для предотвращения или минимизации этой угрозы.

Для всех рисков разработаны легенды по наихудшему сценарию развития ситуаций, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.