Мастер-класс по самообороне пройдет в библионочь

фото ТОНБ им. Менделеева

Мастер-класс по самообороне для детей и взрослых начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева в Библионочь 20 апреля в 19 часов.

По информации пресс-службы библиотеки, педагог дополнительного образования центра "Аванпост" Сергей Кучевасов расскажет все о способах самообороны и покажет на практике несколько приемов.

"Аванпост" – это региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания. "Аванпост" ведет активную работу в сфере пропаганды патриотических ценностей в молодежной среде.

Основное направление деятельности центра – реализация программы дополнительного образования добровольной подготовки граждан к военной службе.

Вход свободный.