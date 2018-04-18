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Мастер-класс по самообороне пройдет в библионочь

08:34 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТОНБ им. Менделеева

Мастер-класс по самообороне для детей и взрослых начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева в Библионочь 20 апреля в 19 часов.

По информации пресс-службы библиотеки, педагог дополнительного образования центра "Аванпост" Сергей Кучевасов расскажет все о способах самообороны и покажет на практике несколько приемов.

"Аванпост" – это региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания. "Аванпост" ведет активную работу в сфере пропаганды патриотических ценностей в молодежной среде.

Основное направление деятельности центра – реализация программы дополнительного образования добровольной подготовки граждан к военной службе.

Вход свободный. 

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Теги: Аванпост , Библионочь , библиотека , мастер-класс

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