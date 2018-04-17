Дарья Мельникова вышла в финал Всероссийского конкурса по китайскому языку

Дарья Мельникова/фото ТюмГУ

Студентка направления "Международные отношения" Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Дарья Мельникова отлично выступила в отборочном туре Всероссийского конкурса "Китайский язык – это мост". Она вышла в финал, который пройдет в Москве.

Участниками конкурса в Новосибирске стали школьники, студенты, магистранты и аспиранты вузов Урала и Западной Сибири. Дарья Мельникова удачно проявила способности по изучению китайского языка, выступив с презентацией на тему "Весь мир – одна семья". В качестве творческого номера выразительно прочитала стихотворение Мао Цзэдуна "Чинь Юань Чунь, снег" и устно ответила на вопросы перед зрителями на сцене.

За отличное выступление она награждена дипломом, подписанным консулом по образованию и культуры Генерального консульства КНР в Екатеринбурге Чжао Янь.

Целью организации конкурса является развитие востоковедения, содействие сотрудничеству России и КНР, актуализации изучения китайского языка и традиционной культуры Китая, а также выявление и поддержка одаренной молодежи, проявляющей интерес к изучению китайского.

Добавим, сотрудничество Тюменского госуниверситета с вузами Китая продолжается 28 лет, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.