Обслуживание системы газоснабжения дома, сгоревшего в Заводоуковске, проводили в марте

фото СУ СК РФ по Тюменской области

Плановое техническое обслуживание системы газоснабжения дома на ул. Киевской, 9 в Заводоуковске, который сгорел после взрыва бытового газа, проводилось в марте 2018 года.

Об этом сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз". Бригада аварийно-спасательной службы АО "Газпром газораспределение Север" по заявке Единой дежурно-диспетчерской службы перекрыла доступ газа в дом.

Напомним, возгорание в жилом доме площадью 225 кв. метров произошло вечером 16 апреля. В результате взрыва газа были госпитализированы трое человек, которые находятся в больнице.

Добавим, следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В результате пожара женщина 1971 г. р., ее сын 1990 г. р. и девочка 2002 г. р. получили множественные термические ожоги.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Заводоуковского межрайонного следственного отдела.

Анжела Лебедева