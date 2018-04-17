Тюменские депутаты рассмотрели проект закона о мерах по развитию производства молочной продукции

duma72.ru

Переработчики Тюменской области будут получать частичное возмещение затрат на закупку молока у сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 1 апреля по 31 декабря 2018 года. Проект закона "О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области" был рассмотрен на внеочередном заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

По мнению председателя комитета Владимира Ковина, это даже немного запоздалый законопроект. "Тема не праздная: в течение всего года она будоражила, тревожила и стимулировала всех, кто занимается сельским хозяйством, - пояснил он, комментируя итоги заседания. - Упала закупочная цена на молоко и возникла необходимость быстро и срочно помочь, путем субсидирования некоторой части затрат на производство и переработку молока. Суть законопроекта, инициированного правительством области – выплачивать дотации, не только производителям молока - ЛПХ, средним и крупным сельхозпредприятиям, но и переработчикам".

Основной причиной снижения закупочной цены на сырое молоко стало введение нового ГОСТа на сырое молоко, которые вступили в силу с 1 сентября 2017 года.

"Требования к качеству сырого коровьего молока установлены ГОСТом и техническим регламентом Таможенного союза, - пояснил заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов. - С их учетом молоко, соответствующее всем параметрам регламента – первый сорт – составит в общем объеме заготовки 2018 года не более 20 процентов при нынешнем положении дел в этой сфере. Все остальное – 80% – второй сорт. До введения этих стандартов молока первого сорта в Тюменской области было 70%, а второго – 30%".

По словам Владимира Чейметова, ситуация несомненно вызывает обеспокоенность. Проведена серия консультационных семинаров с региональными предприятиями молочной переработки, кооперативами, которые ведут заготовку молока, главами муниципальных образований. Вывод – без консолидации усилий очень сложно рассчитывать на результат.

Проект закона призван поддерживать предприятия молочной переработки и компенсировать затраты по переработке молока второго сорта, которое привозят с личных подсобных хозяйств.

Согласно ему, с 1 апреля по 30 июня стоимость молока второго сорта составит 90% от рыночной цены первого сорта. С 1 июля по 31 декабря 2018 года – 85% от рыночной цены первого сорта. Рыночная цена закупки молока первого сорта сегодня составляет 18 рублей за литр.

Соответственно, цена приобретения молока второго сорта во втором квартале будет равняться 16 рублям за литр, в III-IV квартале – 15 рублей за литр. Повышение качества молока при этом, как отметил Владимир Чейметов, становится главной задачей сельхозтоваропроизводителей. Все субсидии будут привязаны только к качеству молока. Это основной критерий.

"Важной остается задача по смене подходов к заготовке молока, здоровью животных, уходу, ветеринарному сопровождению, контролю качества и лабораторным исследованиям, - подчеркнул Владимир Чейметов. - Мы ставим задачу к концу года иметь не менее половины молока от частного сектора первого сорта".

Областной закон "О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области" будет рассмотрен на заседании областной думы уже 19 апреля. Комитет по аграрным вопросам и земельным отношениям рекомендует принять его сразу в первом и втором чтении.

Борис Олейник