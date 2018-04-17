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Чемпион Европы Павел Вавилов проведет зарядку для тюменцев

17:10 17 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото СДЮСШОР №2

Российский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр в Нагано, чемпион Европы, многократный призер этапов Кубка мира и Европы,  директор спортшколы №2 Павел Вавилов проведет зарядку для тюменцев и воспитанников школы олимпийского резерва 18 апреля. Начало в 9 часов 30 минут. 

На зарядку выйдут учащиеся отделений легкой атлетики и скалолазания.

Более 70 участников выполнят комплекс упражнений: наклоны в положении стоя, приседания, всевозможные вращения, около 10-15 упражнений. 

"В течение апреля в Тюменской области проходит профилактическая акция "Областная зарядка", приуроченная ко Всемирному дню здоровья, и мы решили ее поддержать. Совместно с чемпионами и призерами Олимпийских игр, входящими в состав Олимпийского совета Тюменской области, была проведена зарядка с коллективом отеля "Восток". Сейчас пришла очередь спортшколы № 2. На мой взгляд, такого рода проекты очень полезны. Они не только направлены на поддержание здоровья человека, укрепление иммунитета, но и на сплочение коллектива", - поделился Павел Вавилов.

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Теги: акция , областная зарядка , Павел Вавилов

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