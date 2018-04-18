Тюменцам расскажут о лучших книгах по маркетингу и продажам

Фото из группы "Открытая лекция: 10 лучших книг по маркетингу" в социальной сети "ВКонтакте"

О книгах, которые читал Олег Тиньков, чтобы раскрутить свой банк, о литературе, которую советуют ведущие продавцы в странах Запада и о писателе, у которого консультировался Дональд Трамп, расскажут тюменцам на "Библионочи" 20 апреля.

Специалист по маркетингу для малого бизнеса Николай Цилинский выступит спикером на этой лекции.

Мероприятие пройдет в библиотечном центре ТюмГУ, в книжном магазине "Никто не спит" на ул. Семакова, 18. Начало в 17 часов 30 минут, вход свободный.

Дарья Казакова