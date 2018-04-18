Чтобы не смыло. В Тобольске продолжаются масштабные учения спасателей

Фото ИА "Тюменская линия"

Всероссийская тренировка по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и природными пожарами, проходит в Тобольске.

По легенде в первой декаде июня ожидается выпадение больше месячной нормы осадков. В связи с образовавшимися ледяными заторами на р. Обь водопропускная способность р. Иртыш значительно снизилась, вода в реке возле Тобольска поднялась до девяти метров. Создалась угроза затопления части территорий д. Бекерево и п. Сумкино.

Первый день командно-штабного учения, 17 апреля был посвящен штабной работе: приведение в готовность всех подразделений системы РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый и пожароопасный период, оповещение населения о проводимых мероприятиях, введения режима "Повышенная готовность" и пр.

18 апреля, во второй день участники учения проведут практические мероприятия по ликвидации ЧС, связанных с паводками. Это проведение мониторинга сложившейся обстановки, проведение превентивных мероприятий по созданию и укреплению дамб, развертывание пунктов временного размещения для эвакуируемого населения, проведение работ по спасению людей, оказавшихся в подтопленных районах с применением авиации и маломерных судов, организация откачки воды с подтопленных домов.

Третий этап учения будет посвящен ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами. Будут отработаны вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, лесоохраны, пожарных и спасательных подразделений по защите населенных пунктов от пожаров, тушению огня, эвакуации населения и обеспечения их жизнедеятельности.

Важность проводимых учений отметил глава Тобольска Владимир Мазур.

"Бдительность никогда не должна быть притуплена. Мы живем у реки и все риски, связанные с водной стихией обязаны быть предупреждены, все силы и средства должны быть готовы, действия четко отлажены. Исключить влияние человеческого фактора невозможно, но можно приложить максимум усилий, чтобы люди были обучены, знали, что делать в той или иной ситуации", - отметил Владимир Мазур.

Евгений Новоселов