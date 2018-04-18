up

18.04.2018 среда

USD 61,1454

EUR 75,8448

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Индустриальный парк "Богандинский" прошел сертификацию

11:54 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Индустриальный парк "Богандинский" получил сертификат соответствия Национальному стандарту ГОСТ "Индустриальные парки. Требования". Срок действия сертификата - три года.

Этот документ подтверждает высокое качество организации площадки, информационную открытость и готовность парка оказывать широкий спектр услуг своим резидентам.

фото агентства инфраструктурного развития Тюменской области

"Сертификация – непростая процедура, включающая подготовку документов, написание представителем АИП экспертного заключения по итогам непосредственного осмотра площадки парка. Финальный этап - заседание сертификационной комиссии, которая принимает решение о выдаче сертификата. Мы рады, что получили документ, но расслабляться не стоит – в течение всего срока действия сертификата ассоциация вправе проводить инспекционный контроль. В любом случае мы работаем не для бумаги, а на результат, поэтому главными нашими экспертами и контролерами остаются инвесторы, реализующие свои проекты", – прокомментировала генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Индустриальные парки Тюменской области появились позже своих собратьев из других регионов, но развиваются динамично. Спустя неполных два года с момента открытия первый парк "Боровский" уже практически заполнен – из 12 площадок девять заняты, еще три заявки от потенциальных резидентов находятся на рассмотрении.

Основные усилия оператора индустриальных парков – Агентства инфраструктурного развития Тюменской области - сосредоточены на поиске и привлечении крупных инвестиционных проектов на площадку парка "Богандинский". Резидентами парка являются три проекта.  

Парки Тюменской области предлагают своим резидентам уникальные условия: земля с подготовленной инфраструктурой, низкая стоимость аренды, налоговые льготы, а с недавних пор возможность взять займ под 0% годовых.  В ближайшее время на территории "Богандинского" появится производственный инкубатор, представляющий два цеха по 1 тыс. кв. м. каждый. На территории инкубатора компании-арендаторы смогут локализовать небольшие технологичные производства с целью дальнейшего строительства своих производственных мощностей уже на земельных участках парка, сообщает пресс-служба Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: агентство инфраструктурного развития , парк Богандинский , сертификация

Последние новости

13:10 Двадцать четыре жителя Тюменской области пострадали от укуса клеща Фото
13:00 В Нефтеюганске именниник порезал ножом гостей
12:49 Ишим готовится к Дню Победы
12:38 Тюменец предстанет перед судом за убийство дяди
12:27 "Жара" станет большим семейным праздником на площади 400-летия Тюмени
12:16 В регионе заработала диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода
12:05 Депутаты заинтересовались аварийными водопроводными сетями
11:54 Индустриальный парк "Богандинский" прошел сертификацию Фото
11:43 Александр Большунов признан лучшим лыжником России
11:32 Жительница Тюмени лишилась двух миллионов рублей
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тобольская промплощадка - один из самых перспективных проектов в стране

Первая в России цифровая подстанция сверхвысокого напряжения открыта на Тобольской промплощадке

У тюменских скалолазов - олимпийский потенциал, считает Владимир Якушев

Политика

Снести нельзя узаконить: тюменские депутаты решали, где ставить запятую

Тюменские депутаты рассмотрели проект закона о мерах по развитию производства молочной продукции

Среди пострадавших после ударов по Сирии россиян нет

Экономика

Тюменская экономика растет за счет обрабатывающих производств

Кемпинг "Теплый стан" откроется в Покровском в начале мая

Рыбоводные предприятия Тюменской области наращивают темпы

Общество

Двадцать четыре жителя Тюменской области пострадали от укуса клеща

Ишим готовится к Дню Победы

"Жара" станет большим семейным праздником на площади 400-летия Тюмени

Спорт

Александр Большунов признан лучшим лыжником России

Чемпион Европы Павел Вавилов проведет зарядку для тюменцев

В чемпионате ВХЛ стартует уникальный финал

Происшествия

В Нефтеюганске именниник порезал ножом гостей

Тюменец предстанет перед судом за убийство дяди

Жительница Тюмени лишилась двух миллионов рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+