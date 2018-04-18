Индустриальный парк "Богандинский" прошел сертификацию

admtyumen.ru

Индустриальный парк "Богандинский" получил сертификат соответствия Национальному стандарту ГОСТ "Индустриальные парки. Требования". Срок действия сертификата - три года.

Этот документ подтверждает высокое качество организации площадки, информационную открытость и готовность парка оказывать широкий спектр услуг своим резидентам.

фото агентства инфраструктурного развития Тюменской области

"Сертификация – непростая процедура, включающая подготовку документов, написание представителем АИП экспертного заключения по итогам непосредственного осмотра площадки парка. Финальный этап - заседание сертификационной комиссии, которая принимает решение о выдаче сертификата. Мы рады, что получили документ, но расслабляться не стоит – в течение всего срока действия сертификата ассоциация вправе проводить инспекционный контроль. В любом случае мы работаем не для бумаги, а на результат, поэтому главными нашими экспертами и контролерами остаются инвесторы, реализующие свои проекты", – прокомментировала генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Индустриальные парки Тюменской области появились позже своих собратьев из других регионов, но развиваются динамично. Спустя неполных два года с момента открытия первый парк "Боровский" уже практически заполнен – из 12 площадок девять заняты, еще три заявки от потенциальных резидентов находятся на рассмотрении.

Основные усилия оператора индустриальных парков – Агентства инфраструктурного развития Тюменской области - сосредоточены на поиске и привлечении крупных инвестиционных проектов на площадку парка "Богандинский". Резидентами парка являются три проекта.

Парки Тюменской области предлагают своим резидентам уникальные условия: земля с подготовленной инфраструктурой, низкая стоимость аренды, налоговые льготы, а с недавних пор возможность взять займ под 0% годовых. В ближайшее время на территории "Богандинского" появится производственный инкубатор, представляющий два цеха по 1 тыс. кв. м. каждый. На территории инкубатора компании-арендаторы смогут локализовать небольшие технологичные производства с целью дальнейшего строительства своих производственных мощностей уже на земельных участках парка, сообщает пресс-служба Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.