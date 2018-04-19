В Доме Машарова пройдет лекторий о финно-угорских народах

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Лекторий "Мифология финно-угорских народов" начнется в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) 19 апреля в 18 часов 30 минут.

Как сообщают организаторы, узнать много нового, интересного и по-иному взглянуть на религию финно-угорских народов поможет старший научный сотрудник Центра учета, хранения и популяризации музейных фондов "Музейного комплекса им. И. Я. Словцова" Константин Барабанщиков.

На территории современной Тюменской области задолго до начала освоения сибирских земель проживало коренное население, значительная часть которого относится к финно-угорским народам. Уже тогда люди старались осмыслить происходящее вокруг. Почему люди смертны? Почему восходит солнце? Почему олени едят ягель, а волки – оленей? Подобные вопросы все время порождало людское сознание. И появлялись ответы, выраженные в сказаниях, ритуалах, культовом литье и других подобных явлениях культуры. Эти народы поклонялись своим богам, верили в приметы и являлись носителями мифологического сознания.

Вход на лекцию свободный.