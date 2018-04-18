Детский центр для больных эпилепсией создадут в Успенке

Эпилептологическую службу планируют открыть в детском психоневрологическом доме-интернате села Успенка. Об этом сообщил главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени Альберт Суфианов на заседании общественного совета регионального партийного проекта ЕР "Жизнь в ясном сознании".

По его словам, открытие эпилептологической службы позволит решить главную задачу: дети, которых сложно транспортировать из дома-интерната в город для проведения медицинских обследований, будут диагностировать на месте. "Удалось оборудовать специализированное помещение, скоро начнется установка диагностических аппаратов, решается вопрос с кадрами", - прокомментировал Альберт Суфианов.

Заместитель директора детского психоневрологического дома-интерната села Успенка Елена Макарова рассказала, что под эпилептологическую службу выделены четыре кабинета. Все готово к установке мебели и медицинского оборудования для проведения ЭЭГ-мониторингов, позволяющих проводит энцефалограмму детям в круглосуточном режиме. Решаются вопросы кадрового плана.

"У нас 120 детей ежегодно нуждаются в прохождении энцефалографии, после открытия этой услуги в нашем учреждении, решится много серьезных проблем", - сообщила она и отметила, что открытие эпилептологической службы запланировано на конец мая этого года.