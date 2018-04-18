Двадцать четыре жителя Тюменской области пострадали от укуса клеща

Фото Роспотребнадзор РФ

24 обращения граждан по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Тюменской области на 17 апреля. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в 2018 году первый случай присасывания был зарегистрирован 26 марта. Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой против клещевого вирусного энцефалита. На 17 апреля привиты 25 тыс. 819 человек, из них 3 тыс. 861 - дети от 0 до 14 лет, 21 тыс. 958 - лица, относящихся к профессиональных группам риска, .

Горячая линия управления по инфекциям, переносимыми клещами 8-9044-92-92-30.

фото управления Роспотребнадзора по Тюменской области