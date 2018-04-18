up

18.04.2018 среда

USD 61,1454

EUR 75,8448

В Тюмени -1..1 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тобольске готовится к открытию музей семьи императора Николая II

15:32 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Музей семьи императора Николая II в Тобольске распахнет свои двери 28 апреля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова. По ее словам, проект привлечет паломников не только из России.

"Создание музея семьи императора Николая II - знаковый момент не только в жизни Тобольска. Проект уже привлек внимание жителей России и даже зарубежных паломников и туристов. Музей даст возможность вернуться к истокам и традициям, позволит по-новому взглянуть на известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора", - рассказала Светлана Сидорова.

Новый объект музейного показа расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке императорской семьи Николая II с августа 1917 года по апрель 1918-го. Во время подготовки объекта была проделана большая работа по реставрации, ремонту здания и благоустройству прилегающей территории.

На протяжении многих лет собирался уникальный предметный ряд, включающий в себя как предметы, принадлежавшие царственным особам, так и произведенные поставщиками императорского двора. Жемчужины коллекции - плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, штандарт, под которым цесаревич путешествовал по рекам Сибири, семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, шелковая шаль, принадлежавшая Александре Федоровне, святое Евангелие со штампом и автографом императрицы и многое другое.

Курирует новый объект Тюменского музейно-просветительского объединения Московский фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Под патронатом председателя наблюдательного совета фонда Анны Громовой рабочие группы, состоящие из экпозиционеров, консультантов и музейных специалистов, монтировали постоянные выставочные комплексы, оформляли интерьеры, готовили полиграфическую и сувенирную продукцию.

Музей семьи императора Николая II станет центром экскурсионной программы в Тобольске туристического проекта "Императорский маршрут", который реализуется под эгидой Министерства культуры РФ.

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Светлана Сидорова , Тобольск , Тобольский музей-заповедник

Последние новости

17:00 Андрей Дементьев определит победителя конкурса "Поэзия победы"
16:49 Гуманитаризацию инженерного образования обсудят на конференции в ТИУ
16:38 Реки в Тюменской области вскроются чуть раньше обычного
16:27 В Тобольске пенсионерка перевела мошеннице сорок тысяч рублей
16:16 Тюменский ветеран Великой Отечественной войны встречает девяносто восьмой день рождения
16:05 В Тобольске многодетная семья получила земельный участок по решению суда
15:54 На Ямале из-за метели закрыли автозимники
15:43 Альфа-Банк в Тюмени бесплатно обменяет мелочь на памятные монеты и банкноты
15:32 В Тобольске готовится к открытию музей семьи императора Николая II
15:21 В тюменской драме открыли выставку театральных фотохудожников Фото
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев отчитается о работе регионального правительства

В Тюменской области продолжают инспектировать места массового пребывания людей

Владимир Якушев: Тобольская промплощадка - один из самых перспективных проектов в стране

Политика

Депутатов городской думы познакомили с итогами тестирования электробуса

Снести нельзя узаконить: тюменские депутаты решали, где ставить запятую

Тюменские депутаты рассмотрели проект закона о мерах по развитию производства молочной продукции

Экономика

Альфа-Банк в Тюмени бесплатно обменяет мелочь на памятные монеты и банкноты

Уралуправтодор дал оценку работе экстренных служб зимой

Депутаты: замена теплосетей не должна срывать сроки благоустройства дворов

Общество

Андрей Дементьев определит победителя конкурса "Поэзия победы"

Гуманитаризацию инженерного образования обсудят на конференции в ТИУ

Реки в Тюменской области вскроются чуть раньше обычного

Спорт

Тюменские пенсионеры смогут бесплатно освоить азы настольного тенниса

Александр Большунов признан лучшим лыжником России

Чемпион Европы Павел Вавилов проведет зарядку для тюменцев

Происшествия

В Тобольске пенсионерка перевела мошеннице сорок тысяч рублей

В Тюмени теплоснабжающая организация оштрафована за перебои с горячей водой

Житель Сургута украл сто шестьдесят пачек сигарет
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+