В Тобольске готовится к открытию музей семьи императора Николая II

Фото ИА "Тюменская линия"

Музей семьи императора Николая II в Тобольске распахнет свои двери 28 апреля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова. По ее словам, проект привлечет паломников не только из России.

"Создание музея семьи императора Николая II - знаковый момент не только в жизни Тобольска. Проект уже привлек внимание жителей России и даже зарубежных паломников и туристов. Музей даст возможность вернуться к истокам и традициям, позволит по-новому взглянуть на известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора", - рассказала Светлана Сидорова.

Новый объект музейного показа расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке императорской семьи Николая II с августа 1917 года по апрель 1918-го. Во время подготовки объекта была проделана большая работа по реставрации, ремонту здания и благоустройству прилегающей территории.

На протяжении многих лет собирался уникальный предметный ряд, включающий в себя как предметы, принадлежавшие царственным особам, так и произведенные поставщиками императорского двора. Жемчужины коллекции - плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, штандарт, под которым цесаревич путешествовал по рекам Сибири, семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, шелковая шаль, принадлежавшая Александре Федоровне, святое Евангелие со штампом и автографом императрицы и многое другое.

Курирует новый объект Тюменского музейно-просветительского объединения Московский фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Под патронатом председателя наблюдательного совета фонда Анны Громовой рабочие группы, состоящие из экпозиционеров, консультантов и музейных специалистов, монтировали постоянные выставочные комплексы, оформляли интерьеры, готовили полиграфическую и сувенирную продукцию.

Музей семьи императора Николая II станет центром экскурсионной программы в Тобольске туристического проекта "Императорский маршрут", который реализуется под эгидой Министерства культуры РФ.

Евгений Новоселов