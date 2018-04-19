Ишимцам станут доступны новые виды обследований

Фото ИА "Тюменская линия"

Жители Ишима и Приишимья смогут пройти новое обследование – биопсию узлов щитоводной железы под УЗИ-контролем. Эту малоинвазивную операцию будет проводить врач-онколог, сейчас он проходит специальное обучение.

Как рассказал главный врач областной больницы №4 Дмитрий Бутов, запланировано открытие кабинета "Диабетическая стопа" для пациентов, страдающих сахарным диабетом второго типа. Данной категории пациентов очень важно периодически проводить обследования нижних конечностей, чтобы предотвратить осложнения и проблемные изменения.

"Раннее обнаружение поражений тканей и костей, качественная диагностика и грамотное лечение позволят избежать ампутации нижних конечностей", - подчеркнул Дмитрий Бутов.

На учете состоит около 3 тыс. ишимцев, которым необходимо регулярное обследование у врачей-эндокринологов. Для открытия данного кабинета сейчас закупается специальное оборудование.

Инна Кондрашкина