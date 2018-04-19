В Тобольске стартовал новый сезон "Вахты памяти"

Фото: пресс-служба администрации Тобольска

Торжественное открытие "Вахты памяти" состоялось в Тобольске.

Возле мемориала "Вечный огонь" был дан старт новому полевому поисковому сезону. Первые отряды поисковиков со всей Тюменской области отправятся на места сражений Великой Отечественной войны уже 21 апреля. В экспедиции примут участие более 120 поисковиков региона из 17 поисковых отрядов.

Глава города Владимир Мазур выразил признательность тем людям, которые посвящают всю свою жизнь этому важному делу.

"Их очень много – людей, ушедших на фронт и не вернувшихся домой, погибших на поле боя, скончавшихся в госпиталях и пропавших без вести. И все мы знаем - война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Я выражаю огромную признательность ребятам, которые активно участвуют в проектах и все свое свободное время отдают сохранению нашей истории", - отметил Владимир Мазур.

В 2017 году тюменские отряды подняли и подготовили к погребению останки 286 солдат и офицеров Красной Армии, установили судьбы 15 солдат. Среди них много тоболяков. Недавно поисковики нашли родственников тоболяка Юрия Николаевича Красулина, погибшего в 1943 году в боях на Смоленщине. Останки майора Красулина были найдены поисковиками в Смоленской области еще 11 лет назад. С тех пор общественники активно искали родственников тоболяка, работая в архивах, размещая информацию в социальных сетях.

В 2018 году в рамках "Вахты памяти" на территории региона пройдут акции "Георгиевская ленточка", "Стена памяти", а также областной заочный конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя".

Евгений Новоселов