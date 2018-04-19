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Экологический атлас Ямала напечатали в Тюмени

15:21 19 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Пробный экземпляр экологического атласа Ямала напечатан в издательстве ТюмГУ. Атлас содержит 80 карт.

Научно-информационное издание "Экологический атлас Ямало-Ненецкого автономного округа: результаты научных исследований, состояние, динамика, прогноз"  разработан по инициативе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Цель создания атласа - обеспечение правительства округа, специалистов и общественности объективной и актуальной информацией о состоянии окружающей среды, социальной и экономической сферах деятельности региона. Работа над изданием длилось более года.

Руководство осуществляла редколлегия, в которую вошли представители правительства Ямала и Института наук о Земле ТюмГУ. В разработке специального содержания карт и текста принимали участие специалисты различных организаций и вузов России: Санкт-Петербургского госуниверситета, Института криосферы земли СО РАН, ФИЦ питания и биотехнологии, и др.

Разнообразие используемых материалов и создаваемых карт предопределило блочный характер структуры атласа. Вводный блок содержит актуальные физическую и административную карты. Общие сведения о состоянии отдельных компонентов природной среды содержатся в разделах "Рельеф", "Климат", "Почвы и почвенный покров". Завершающий раздел данного блока посвящен вопросам комплексных исследований природных геосистем центрального Ямала.

Второй блок атласа содержит разделы, посвященные вопросам демографической ситуации в пределах округа, социальной сферы и качества жизни населения. В соответствующих тематических разделах приведены карты, характеризующие хозяйственную деятельность и ее негативные экологические последствия. Анализ медико-экологической обстановки включает карты и пояснительные записки по заболеваемости населения округа.

Завершающий блок карт атласа посвящен вопросам научно-исследовательской деятельности на территории округа, состоянию и развитию системы особо охраняемых природных территорий и регионального экологического мониторинга. В данном разделе представлены результаты оперативного мониторинга ледовой и пожарной обстановки на территории округа.

"Создание подобных атласов является квинтэссенцией сложности для любого издательства, так как к качеству атласов предъявляются очень высокие требования. Помимо редактирования текста, проверки различных диаграмм и таблиц, предстояла работа с картами. Необходимо было вычитать все названия и обозначения. Также была продела большая работа по визуализации материала, был подобран именно тот формат, в котором чтение карт наиболее удобно", - сообщил директор издательства ТюмГУ Сергей Симаков.

До конца апреля издание будет представлено в правительстве ЯНАО. Ожидается, что в мае, после доработки, атлас будет доступен всем, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: атлас , карты , ТюмГУ , Ямал

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