В музее Заводоуковска откроется выставка первомайских открыток

фото администрации Заводоуковского городского округа

Выставка "Мир, труд, май" откроется в Завокоуковском краеведческом музее 1 мая. В экспозиции будут представлены открытки уходящей эпохи страны Советов.

Советские иллюстраторы создавали по-настоящему красивые произведения, которые отражали атмосферу того периода. Среди экспонатов имеются открытки, отправленные из мемориального дома-музея Н. Е. Жуковского (с. Орехово, Владимирская область) авиаконструктору А.С. Москалеву, жившему в Заводоуковске во время Великой Отечественной войны.

Экскурсанты смогут прочувствовать радость и значимость первомайского праздника, а также оценить красоту и зрелищность представленных открыток, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.