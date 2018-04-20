up

20.04.2018 пятница

USD 60,8583

EUR 75,4034

В Тюмени 9..11 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В музее Заводоуковска откроется выставка первомайских открыток

08:07 20 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото администрации Заводоуковского городского округа

Выставка "Мир, труд, май" откроется в Завокоуковском краеведческом музее 1 мая. В экспозиции будут представлены открытки уходящей эпохи страны Советов.

Советские иллюстраторы создавали по-настоящему красивые произведения, которые отражали атмосферу того периода. Среди экспонатов имеются открытки, отправленные из мемориального дома-музея Н. Е. Жуковского (с. Орехово, Владимирская область) авиаконструктору А.С. Москалеву, жившему в Заводоуковске во время Великой Отечественной войны.

Экскурсанты смогут прочувствовать радость и значимость первомайского праздника, а также оценить красоту и зрелищность представленных открыток, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: выставка , открытки , первомай

Последние новости

08:34 Юные тюменцы узнают о роли дружбы в жизни человека
08:25 Чемпиона области по волейболу назовут в Заводоуковске
08:07 В музее Заводоуковска откроется выставка первомайских открыток
19:47 Банк России запустил регулятивную песочницу
19:14 В Приморье волонтеры высадят тысячи саженцев кедра
18:45 3D-мультфильм "Кощей" создадут на киностудии имени Горького
18:05 Андрей Артюхов: инвестиции - это важнейший показатель развития региона
17:54 20 апреля - события дня
17:43 Пережить отрицание рака помогают психологи Медицинского города Тюмени
17:32 В Тобольске стартовал новый сезон "Вахты памяти"
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев рассказал, почему Тюменская область вкладывается в развитие северных территорий

Тюменская область поддержит производителей молока

Отчет Владимира Якушева о работе регионального правительства в 2017 году

Политика

Андрей Артюхов: инвестиции - это важнейший показатель развития региона

Депутаты предложили разрешить собственникам распоряжаться участками у многоквартирников

Депутатов городской думы познакомили с итогами тестирования электробуса

Экономика

Банк России запустил регулятивную песочницу

В Ялуторовске на предприятии по производству школьной мебели создадут новые рабочие места

О поддержке малого и среднего предпринимательства расскажут за круглым столом

Общество

Юные тюменцы узнают о роли дружбы в жизни человека

В музее Заводоуковска откроется выставка первомайских открыток

В Приморье волонтеры высадят тысячи саженцев кедра

Спорт

Чемпиона области по волейболу назовут в Заводоуковске

Юные тюменские футболисты всухую обыграли клуб "Глория"

Туристы и путешественники встретятся в Тюмени на фестивале "Одиссея-2018"

Происшествия

Житель Тобольска отправится в колонию за хищение двадцати трех миллионов рублей

В ТЦ "Центральный" неисправна система автоматического пожаротушения

Жителя Ямала осудили за убийство брата
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+