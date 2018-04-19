Михаил Тутанов признан победителем Всероссийской олимпиады по экономике

Девятиклассник Физико-математической школы Тюмени набрал 46 из 48 возможных баллов в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по экономике в Москве 14-18 апреля.

В нем участвовали 272 школьника из 55 регионов. Тюменскую область представляла команда девятиклассников Физико-математической школы: Егор Афанасьев, Алексей Белоножко и Михаил Тутанов.

Михаил Тутанов стал абсолютным победителем олимпиады. Такого в истории физико-математической школы еще не было, сообщает пресс-служба школы.