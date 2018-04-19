В Приморье волонтеры высадят тысячи саженцев кедра

фото нацпарка "Земля леопарда"

День кедра пройдет на территории национального парка "Земле леопарда" 29 апреля.

Добровольцам предстоит высадить несколько тысяч саженцев кедра корейского – "дерева жизни". Помимо торжественной посадки трехлетних кедрушек, выращенных в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии, всех гостей мероприятия ждут конкурсы и фиточай.

Высадка деревьев будет проводиться на специальной площадке нацпарка в Хасанском районе Приморского края. На месте участники получат необходимый инвентарь.

Хвойно-широколиственные леса служат домом и основой кормовой базы для множества диких животных. Восстановление особой природной экосистемы – важная задача, которая стоит перед участниками Дня кедра.

Акция была впервые проведена в 2011 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Благодаря этому событию и помощи волонтеров на "Земле леопарда" появляются новые участки хвойных лесов.

Важно, что в Приморском крае уже начался период активности клещей, а это значит, что необходимо самостоятельно позаботиться о своей безопасности, выбрав для похода в лес подходящую одежду, а также обеспечив себя репеллентами, сообщает пресс-служба нацпарка.