Банк России запустил регулятивную песочницу

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В Банке России заработала регулятивная песочница, созданная для тестирования услуг и сервисов с применением инновационных финансовых технологий.

По информации пресс-службы Банка России, подать заявку для пилотирования в песочниц" может любой банк или организация, планирующая внедрение новых финансовых технологий, применение которых требует изменения регулирования.

В рамках регулятивной песочницы будет организовано тестирование новых сервисов и технологий для оценки влияния их применения на развитие финансового рынка. В ходе пилотирования также будут определены возможные риски и меры по их устранению. Услуги, сервисы или технологии, которые прошли пилотирование в регулятивной песочнице, могут быть либо одобрены к внедрению с последующим формированием плана по разработке необходимой нормативно-правовой базы, либо признаны нецелесообразными для применения.

"Совместная работа регулятора и участников рынка по пилотированию новых сервисов и технологий будет способствовать расширению спектра финансовых услуг и повышению конкурентоспособности российского финансового рынка", – отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

С более подробной информацией о порядке подачи заявок можно ознакомиться на сайте Банка России в специальном разделе "Регулятивная площадка".