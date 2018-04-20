С аргентинским танго познакомят на мастер-классе

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Бесплатный мастер-класс по изучению азов аргентинского танго начнется в школе "Байрес" (ул. Сургутская, 11/2) в Тюмени 22 апреля в 18 часов.

Как сообщают организаторы, на нем можно освоить базовые шаги, услышать музыку танго-оркестров и узнать культуру этого танца.

Регистрация на мастер-класс по ссылке. С собой нужна сменная обувь и желание танцевать.

Вопросы можно задать по телефону 8 982 976 29 87.