Ялуторовские бабушки ждут в гости туристов

фото ООО "Социальные предприниматели"

Ялуторовск приглашает всех жителей России и ближнего зарубежья "В гости к бабушке". Ялуторовские бабушки, занятые в проекте "Әбием", присоединились, как сообщает пресс-службы ООО "Социальные предприниматели", к общероссийскому проекту “Альтуризм - путешествия со смыслом!”.

Для гостей-альтуристов из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов они подготовили интересную и насыщенную программу.Туристы будут жить в доме у бабушек, учиться у них рукоделию и национальной кулинарии, общаться и петь песни. В программе также: мастер-класс в кузнице, экскурсия по Ялуторовску, урок татарского языка, прогулки в Роще декабристов и, самое главное - участие в постройке беседки для бабушек.

"Когда у бабушек спросили, что могло бы помочь их общественной активности, улучшить качество их жизни и взаимодействия друг с другом и обществом, они ответили: " Нам нужна беседка, чтобы собираться в ней, не доставляя никому дискомфорта, обсуждать дела, делиться опытом и строить планы". Беседка будет построена на территории Ялуторовской мечети.

Предприятие и проект "Әбием", что означает "моя бабушка", объединившее татарских бабушек в Ялуторовске, существует с 2016 года и по всем своим характеристикам относится к социальному предпринимательству. Не желающие скучать, молодые сердцем женщины создали социальное производство: они выпускают и продают через интернет-магазин собственную продукцию под брендом "Әбием"- это тюбетейки, тапочки, вязаная и текстильная продукция. А для того чтобы передавать традиционные ремесла и кулинарные секреты следующим поколениям, они проводят мастер-классы для маленьких девочек в студии “Бабушки-внучки”.

Но и это не все: участницы проекта ведут активную социальную жизнь, принимают гостей из Тюмени и других городов, участвуют в просветительских мероприятиях и мастер-классах от именитых мастериц, организованной группой посещают Тюмень и другие населенные пункты региона, проводят телемосты с коллегами других регионов.

Борис Олейник