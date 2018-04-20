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Депутаты: ветеранам уже не по силам ходить по инстанциям за компенсацией на ремонт

15:34 20 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Тюмени, – люди весьма преклонного возраста. И ходить по инстанциям для сбора документов на субсидии им уже не по силам.

Об этом депутаты гордумы напомнили главе департамента городского хозяйства Семену Тегенцеву. На заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ руководитель ведомства доложил о социальной поддержке для ветеранов.

По словам Тегенцева, в Тюмени проживают более 4 тыс. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих право на материальную помощь и субсидию по капремонту. Как отметил директор департамента, сложилась такая ситуация, когда с получением материальной помощи проблем не возникает, а за субсидией ветераны не спешат обращаться.

"Мы применяем индивидуальный подход, вникаем в каждую проблему. Так, например, в 2017 году из 182 обратившихся к нам получателей выплату предоставили 105. Оставшиеся не успели собрать документы, поэтому вопрос с ними перешел на текущий год, рассказал Тегенцев. – И 10 человек уже получили соцподдержку в 2018 году".

Парламентарии обратили внимание главы департамента на то, что ветеранам войны возраст и здоровье уже не позволяет ходить и собирать документы. Заместитель главы городской администрации Павел Перевалов отметил, что в силу возраста сами ветераны Великой Отечественной войны не занимаются этими вопросами.

"Это делают их дети или внуки, — подчеркнул Перевалов. — И мы работаем уже с ними, а ветеран просто ставит подпись. И ходить ему самому никуда не надо – для получения выплаты достаточно предоставить чек из магазина на материалы и договор о выполнении работ".

Депутат Юрий Баранчук заметил, что это не всегда так. "Например, в моем округе живут 450 человек, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, это не участники, а труженики тыла и дети войны, - рассказал парламентарий. - И они активны, они посещают наши мероприятия, приходят, в том числе, и за социальной помощью. Но когда я советую обратиться за такой формой выплаты, компенсацией за ремонт, - они отказываются. Говорят, слишком сложно собрать все необходимые документы".

Павел Перевалов отметил, что этот вопрос очень серьезный и попросил депутата предоставить список этих ветеранов. "Если у них действительно есть проблемы, это нельзя оставить без внимания. Я лично встречусь с этими людьми и составлю все документы", - сказал замглавы администрации. 

Николай Ступников

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Теги: ветераны Великой Отечественной войны , гордума , субсидии

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