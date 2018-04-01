Тему защиты детства обсудят на открытом форуме прокуратуры

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Шестой открытый форум прокуратуры Тюменской области "В защиту детства" пройдет в Тюмени 24 апреля.

Форум прокуратуры – это площадка для открытой дискуссии между надзорным ведомством и широким экспертным сообществом по актуальной социально-экономической повестке, требующей прокурорского вмешательства.

Начало мероприятия в 11 часов. Оно пройдет в Большом зале заседаний департамента образования и науки Тюменской области (ул. Володарского,49, 3 этаж).

В форуме примут участие сотрудники прокуратуры, следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области, регионального УМВД, МЧС, Роспотребнадзора, уполномоченные по правам ребенка, защите прав предпринимателей и правам человека в Тюменской области, преподаватели, общественные деятели и др.