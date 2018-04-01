Чернобурые лисы, живущие на страусиной ферме, ждут потомство

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У пары годовалых чернобурых лис Фокса и Кори, живущих на страусиной ферме в селе Чикча под Тюменью, скоро появится первое потомство, рассказала хозяйка фермы Наталья Демченко.

"Через месяц примерно у них появится первое потомство — один или два лисенка. Самим родителям еще по году. Фокса, когда ему еще был месяц, нам подарил тюменский зоопарк. Лиса воспитала кошка и теперь он считает себя котом. А месяца три назад отдали еще и невесту ему — Кори. У них плутовка поломала клетки, подавила птичек, хомяков", - рассказала хозяйка страусофермы.

Она добавила, что с начала года на ферме стали родителями австралийские страусы Эму, пони (у них в марте родился жеребенок), козы, павлины, фазаны, перепела, гуси, утки, индюки, декоративные курочки.

"У нас и зимой потомство появляется, потому что есть инкубатор. Мы его по возможности используем. Но весной, конечно, потомство приносят куда активнее", - рассказала Наталья Демченко.

Однако из-за затяжной и холодной весны африканские страусы принесут потомство, возможно, только в конце июня. Нестись раньше они не будут — пока еще довольно холодно, пишет "Вслух.ру".