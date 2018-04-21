Автопробег "Победа – одна на всех" прокатился по Тюмени

"Победа - одна на всех". Фото организаторов

Два "Ижа" из тюменского ретро-клуба и автомобиль Газ М-20 "Победа" из города-героя Мурманска присоединились к автоколонне медиаэкспедиции "Победа - одна на всех", которая прокатилась по Тюмени 19 апреля.

Седьмая по счету медиаэкспедиция стартовала 17 апреля из ХМАО-Югры. Тюменцы встречали автоколонну из семи автомобилей "Победа". Она пройдет через города Уральского федерального округа и страны ближнего зарубежья – Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Завершится автопробег 9 мая.

"То, что мы едем на автомобилях "Победа" – это только способ привлечь внимание людей. "Победа" символизирует мирную жизнь после войны, и мы благодаря той особой атмосфере, которую создают эти машины, напоминаем людям о важном событии", – пояснил организатор экспедиции Николай Заболотнев.

В областной столице медиаэкспедицию встретили друзья из общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе на площади у мемориала "Вечный огонь". После возложения цветов и беседы с ветеранами команда "Победы" отправилась в тюменскую облдуму, где участников встретил ее заместитель председателя Виктор Рейн. Он отметил важность миссии такого проекта в наше время и вручил книгу "Бессмертный тыл", которая поможет команде ьедиаэкспедиции рассказать о подвиге тюменских тыловиков.

Участники автопробега "Победа – одна на всех" посмотрели фильм "#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции" тюменского документалиста Андрея Зубова. Эта работа стала результатом молодежной медиаэкспедиции с 2013 по 2016 год. Съемочная группа проехала более 10 тыс. км через всю Россию, Крым и Европейские страны. Фильм повествует о героях войны, великих памятниках и самих участниках автопробега, которые на протяжении этого путешествия меняли свое отношение к происходящему вокруг. 26 апреля состоится интернет-премьера фильма в социальной сети на YouTube-канале продюсерского центра "Баzа".

﻿ "Победа - одна на всех". Фото организаторов 1 /

Лина Орлова