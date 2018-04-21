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Гости тюменской студвесны сфотографируются с кошками

11:35 21 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Студвесна. Фото ИА "Тюменская линия"

Обладателей золотых призов областного фестиваля "Студенческая весна" наградят на финальном шоу, которое пройдет в ДК "Нефтяник" 22 апреля в 18 часов.

Шоу-программа XXIII областного фестиваля начнется уже на площади ДК "Нефтяника": в 16 часов 30 минут начнется весенний перфоманс от творческой молодежи города. На улице разместятся интерактивные площадки направлений студвесны. Зрители примерят на себя театральные и модные образы, поучаствуют в танцевальных баттлах, попробуют создать журналистский материал, ответят на вопросы интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".

В 17 часов 20 минут в большом зале "Нефтяника" гости посетят бумажное шоу, сфотографируются с главным символом студвесны — представителями семейства кошачьих — и вспомнят свои студенческие годы благодаря креативным фотозонам фестиваля. Все фотографии можно будет распечатать на месте через инстапринтер.

Финальное шоу большого праздника студенческого творчества поставила Марина Галяветдинова, профессор и заведующая кафедрой режиссуры ТГИК, руководитель Творческого союза молодежи и молодежного театра "Наш". В гала-концерте примут участие лучшие номера всех направлений, станут известны обладатели золотых призов. Победители регионального этапа войдут в состав делегации Тюменской области и отправятся на XXVI Всероссийскую студенческую весну, которая пройдет в Ставрополе.

"Мы в течение трех недель сохраняли интригу, и на финальном шоу расскажем, какие номера из всех направлений студенческой весны стали обладателями золотых призов. Восемь номеров-победителей будут представлять Тюменскую область на Российской студенческой весне, также в делегацию могут войти лидеры рейтинга, который составлял экспертный состав по каждому направлению", — отметила руководитель дирекции студенческой весны Юлия Каргаполова.

Напомним, что в 2018 году областная студенческая весна прошла в новом формате. Поучаствовать в фестивале могли все желающие студенты вузов и ссузов до 25 лет, которые подавали заявку на сайте проекта студвесна72рф. Участники готовили свои номера для кастингов, лучшие работали с федеральными экспертами над шоу-программой, в ходе которых награждали лауреатов и победителей фестиваля. Также важной частью студвесны стали вечерние баттлы, где участники знакомились и проводили время в неформальной обстановке.

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Теги: Российская студенческая весна , Студенческая весна

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