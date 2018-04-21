Шестидневка и двухдневка ждут россиян

Выходные дни. Фото с portbilet.spb.ru

Перед Первомаем россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 апреля.

Об этом ИА "Интерфакс" напомнили в Роструде. После насыщенной трудовой недели россиян ждут четыре выходных дня подряд по случаю празднования Первомая.

"Предпраздничная неделя будет шестидневной. Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду 2 мая включительно", - сообщили в ведомстве.

"Первый рабочий день после праздничных выходных - четверг, 3 мая. Соответственно, после праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя", - сказал собеседник агентства.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части - 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на один час.

В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет три выходных дня подряд - с воскресенья, 10 июня по вторник, 12 июня включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня в субботы, 9 июня.